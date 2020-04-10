В Курске демонтируют старые здания

При этом из городской казны на это не потратят ни рубля

В Курске продолжается снос аварийных зданий. На улице Дружининской, 3-а подрядчик разбирает здание бывшей станции «Скорой помощи». Там установлен забор, сейчас на объекте разбирают крышу. Демонтаж ведётся и на улице Большевиков около Михайловского храма. К концу апреля там уже должны расчистить площадку.





К демонтажу расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке подключился ещё один подрядчик. Сейчас там демонтируют крыши и межэтажные перекрытия.





Снесены надземные здания теплового заглубленного канала тепловой сети на проспекте Ленинского Комсомола. Площадки после сноса расчищены и засыпаны грунтом.





Все работы подрядчики выполняют за свой счёт. Они заберут строительные материалы, оставшиеся после демонтажа, и передадут городу чистую площадку. При этом из городской казны не потратят ни рубля.