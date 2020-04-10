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Лента новостей / В регионе

В Курске на одном из сайтов объявлений торговали маршрутными листами

Потом появились и официальные извинения и опровержения 

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В Курске на одном из сайтов объявлений торговали маршрутными листами. Вроде бы. По 5 тысяч рублей за штуку. На фото красовалась целая пачка этих документов, в объявлении был указан адрес и телефон. 
Однако вскоре оно исчезло с сайта, но скриншот куряне успели сделать и выложить в соцсетях. 

Потом появились и официальные извинения. Якобы «продавец» утверждал, что «объявление» не несло смысла продажи, а было сделано лишь с одной целью сделать скриншот, после чего его сразу удалили. «У нас не было, нет и не может быть данных листов, так как наша группа товаров не входит в список указанный губернатором», — заявил «потенциальный продавец»...
Если что, маршрутные листы получают работодатели на своих работающих во время изоляции подчиненных в администрации. Естественно, бесплатно.
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