Потом появились и официальные извинения и опровержения

Однако вскоре оно исчезло с сайта, но скриншот куряне успели сделать и выложить в соцсетях.





Потом появились и официальные извинения. Якобы «продавец» утверждал, что «объявление» не несло смысла продажи, а было сделано лишь с одной целью сделать скриншот, после чего его сразу удалили. «У нас не было, нет и не может быть данных листов, так как наша группа товаров не входит в список указанный губернатором», — заявил «потенциальный продавец»...

Если что, маршрутные листы получают работодатели на своих работающих во время изоляции подчиненных в администрации. Естественно, бесплатно.

В Курске на одном из сайтов объявлений торговали маршрутными листами. Вроде бы. По 5 тысяч рублей за штуку. На фото красовалась целая пачка этих документов, в объявлении был указан адрес и телефон.