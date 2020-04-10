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Лента новостей / В регионе

Мошенники заставили курянку снять сбережения со счёта и перевести им

Для этого женщина даже ходила в банк, где её предупредили о мошенниках

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Ещё одна курянка стала очередной жертвой телефонных  мошенников. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с её счёта пытаются снять деньги, а чтобы сбережения сохранить, нужно перевести эти деньги на резервный счёт. 

Женщина поверила незнакомцу и выполнила всё, что он ей сказал: сходила в банк, сняла все деньги со счёта и перевела их на указанный аферистами счёт. Причём на всё это курянке понадобилось достаточно много времени. Однако, у неё не нашлось времени, чтобы задуматься и проверить информацию.

Уже в полиции она призналась, что раньше слышала предупреждения о мошенничествах. Кроме этого, во время банковской операции при общении с оператором банка её предупреждали о мошенниках.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
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