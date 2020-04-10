Мошенники заставили курянку снять сбережения со счёта и перевести им

Для этого женщина даже ходила в банк, где её предупредили о мошенниках

Ещё одна курянка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с её счёта пытаются снять деньги, а чтобы сбережения сохранить, нужно перевести эти деньги на резервный счёт.





Женщина поверила незнакомцу и выполнила всё, что он ей сказал: сходила в банк, сняла все деньги со счёта и перевела их на указанный аферистами счёт. Причём на всё это курянке понадобилось достаточно много времени. Однако, у неё не нашлось времени, чтобы задуматься и проверить информацию.





Уже в полиции она призналась, что раньше слышала предупреждения о мошенничествах. Кроме этого, во время банковской операции при общении с оператором банка её предупреждали о мошенниках.





Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.