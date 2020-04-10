Путешествующих вместе с хозяевами животных будут изолировать

Выгуливать их будет запрещено

Путешествующих вместе с хозяевами животных придется изолировать. Вместе с хозяевами. Минимум на 14 дней в режиме, предписанном их хозяевам, объяснили в региональном Управлении Россельхознадзора. То есть выгуливать их будет нельзя. Соответствующее предписание оформят при пересечении границы.





Однако, такой режим могут изменить по согласованию с Управлением ветеринарии. Именно его будут информировать о ввозе животных из-за границы. Кроме того, питомца могут отправить на изоляцию в другое место.

А аэропортах сейчас вместе с администрациями пунктов пропуска решают вопрос об организации площадок для передержки животных после их ввоза в Россию, если не возможно направить их к месту проживания вместе с владельцами.