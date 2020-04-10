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Ещё у одного курянина подтвердился коронавирус

Пациент изолирован в инфекционной больнице имени Семашко

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Ещё один случай заражения коронавирусом подтверждён в Курской области. Данные поступили сегодня из Москвы. Пациент изолирован в инфекционной больнице имени Семашко. Его состояние удовлетворительное.
Таким образом у нас на сегодня всего 21 человек с лабораторно подтверждённым COVID-19. Из них трое выздоровели, 13 человек - без признаков заболевания находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб, в больнице лечатся пятеро. 

Кроме этого, по последним данным курского оперштаба, в больнице остаются 65 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. На домашнем карантине  697 человек, снят карантин с 1037 человек.
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