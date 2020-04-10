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В Курском районе из-за палов травы сгорел дачный дом

Огонь с сухой травы вблизи садового товарищества «Урожай» перекинулся на дачные участки

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Огонь с сухой травы вблизи садового товарищества «Урожай» в Курском районе перекинулся на дачные участки. В результате пожара сгорело порядка 20 гектаров травы и мусора, огнем повреждены три строения, один домик сгорел полностью. Как утверждали очевидцы, горение началось с луга вблизи дач – вероятно, кто-то из местных жителей решил таким образом очистить территорию от сухостоя, сообщает телеканал «ТАКТ». В борьбу с огнем вступили дачники и жители ближайшей деревни. Они с помощью подручных средств тушили горящую траву. Также на месте работали пожарные автомобили. Всего к ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и более 30 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

- В очередной раз хочется обратиться к нашему населению: в регионе введен особый противопожарный режим. Это значит, что на территории области категорически запрещено разведение открытого огня, - говорит начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев. - Безответственность и халатность при обращении с огнем в этот период может нанести непоправимый ущерб вашему имуществу и имуществу ваших соседей. Также стоит напомнить, что в данный период значительно увеличены штрафные санкции. Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно составляются административные протоколы. И данная работа будет продолжена.

В этот же день – 8 апреля – пожарные реагировали на сообщения о горении травы и мусора на территориях СНТ «Золотая осень», СНТ «Фестивальное», СНТ «Железнодорожник». Площадь горения составила от 40 метров до 5 гектаров.
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