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Курском дорогу не поделили «Копейка» и мотороллер

Авария произошла в Тимском районе 

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В четверг, 9 апреля в Тимском районе произошла авария, в которой пострадал 44-летний мужчина. ДТП случилось примерно в 11 часов на 3 км автодороги "Курск - Воронеж - Борисоглебск - Соколье ". Селянин на мотороллере YВ50QT-15, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, за рулём которого был 54-летний водитель. Автомобилист ехал со стороны Тима в направлении села Соколье. В результате ДТП травмы получил водитель мотороллера, рассказали в ГИБДД.
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