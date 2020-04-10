Студентам могут разрешить сдать сессию онлайн

Российские вузы готовы организовать дистанционные экзамены

Российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса. Он поговорил со многими ректорами самых разных регионов – от Дальнего Востока до центральной части России, сообщает «Радио Маяк».





Как выяснилось, в принципе вузы адаптировались к ситуации и вполне могут организовать итоговую промежуточную аттестацию с помощью современных технологий, которые сегодня активно используются.