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Лента новостей / В регионе

Студентам могут разрешить сдать сессию онлайн

Российские вузы готовы организовать дистанционные экзамены

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Российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса. Он поговорил со многими ректорами самых разных регионов – от Дальнего Востока до центральной части России, сообщает «Радио Маяк».

Как выяснилось, в принципе вузы адаптировались к ситуации и вполне могут организовать итоговую промежуточную аттестацию с помощью современных технологий, которые сегодня активно используются.
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