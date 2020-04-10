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Лента новостей / В регионе

Из-за коронавируса девятиклассников освободят от сдачи предметов по выбору

А экзамены могут провести в тех школах, в которых они учатся

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В этом году выпускникам 9-х классов не придётся сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 
 
Традиционно на ОГЭ школьники сдают четыре экзамена: два обязательных для всех предмета - русский язык и математика и два предмета по выбору ученика. 
 
Как пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, это решение связано с эпидемической обстановкой в стране. Рособрнадзор рекомендовал регионам самим определять сроки проведения ОГЭ, но только по завершении учебного года. Однако это решение необходимо будет согласовывать с федеральным центром. 
 
Кроме того, экзамены для девятиклассников могут провести в тех школах, в которых они учатся.
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