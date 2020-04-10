Из-за коронавируса девятиклассников освободят от сдачи предметов по выбору

А экзамены могут провести в тех школах, в которых они учатся

В этом году выпускникам 9-х классов не придётся сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Традиционно на ОГЭ школьники сдают четыре экзамена: два обязательных для всех предмета - русский язык и математика и два предмета по выбору ученика.

Как пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, это решение связано с эпидемической обстановкой в стране. Рособрнадзор рекомендовал регионам самим определять сроки проведения ОГЭ, но только по завершении учебного года. Однако это решение необходимо будет согласовывать с федеральным центром.

Кроме того, экзамены для девятиклассников могут провести в тех школах, в которых они учатся.