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Лента новостей / В регионе

Все проезжающие через Курскую область поезда дезинфицируют после каждого рейса

Через территорию нашего региона курсирует 16 пар поездов дальнего следования

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Все проезжающие через Курскую область поезда дезинфицируют после каждого рейса. Они проходят проходят санитарную обработку в депо. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.

Через территорию нашего региона курсирует 16 пар поездов дальнего следования, которые также проходят дезинфекцию.

Особое внимание уделяют дверям, ручкам, поручням, столикам и поверхности стен. Санобработку проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для человека и имеют широкий спектр антимикробного действия. 

Кроме этого РЖД» следит за состоянием здоровья работников. Всем сотрудникам, которые контактируют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. В пассажирских поездах создан неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и антисептиков.
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