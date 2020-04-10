Через территорию нашего региона курсирует 16 пар поездов дальнего следования

Все проезжающие через Курскую область поезда дезинфицируют после каждого рейса. Они проходят проходят санитарную обработку в депо. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.





Через территорию нашего региона курсирует 16 пар поездов дальнего следования, которые также проходят дезинфекцию.





Особое внимание уделяют дверям, ручкам, поручням, столикам и поверхности стен. Санобработку проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для человека и имеют широкий спектр антимикробного действия.





Кроме этого РЖД» следит за состоянием здоровья работников. Всем сотрудникам, которые контактируют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. В пассажирских поездах создан неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и антисептиков.