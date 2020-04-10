Курским семьям упростили порядок направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредита

Теперь вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – достаточно подать одно – в банке

Курские семьи смогут в упрощённом порядке направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Теперь вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно подать одно – в банке, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.





Это стало возможным благодаря соглашению между региональным отделением Пенсионного фонда и тремя банками - Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком -

об информационном взаимодействии.





Одно из главных нововведений в этом году - распространение действия программы маткапитала на первого ребенка: все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.





Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и, таким образом, составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до 2007 года).





Напомним, действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.