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Курским семьям упростили порядок направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредита

Теперь вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – достаточно подать одно – в банке

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Курские семьи смогут в упрощённом порядке направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Теперь вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно подать одно – в банке, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. 

Это стало возможным благодаря соглашению между региональным отделением Пенсионного фонда и тремя банками - Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком -  
 об информационном взаимодействии. 

Одно из главных нововведений в этом году - распространение действия программы маткапитала на первого ребенка: все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. 

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и, таким образом, составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до 2007 года). 

Напомним, действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.
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