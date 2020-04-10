Курских работодателей просят оперативно сообщать о сотрудниках старше 65 лет, ушедших на больничный

Курские работодатели предоставили менее половины реестров на оплату больничных этой категории сотрудников

Курские работодатели предоставили менее половины реестров на оплату больничных листов сотрудников старше 65 лет. В курском отделении ФСС напоминают, что люди старшей возрастной категории – главная группа риска по тяжелым осложнениям в случае развития коронавирусной инфекции. Если же работающие пенсионеры выберут режим самоизоляции, они смогут получить больничный лист на период с 6 по 19 апреля. Выплаты производит Фонд социального страхования.





Соцстрах просит предприятия и организации как можно скорее выйти на связь и предоставить данные о своих сотрудниках. Подробная информация по вопросам оплаты листков нетрудоспособности для работников возрастной категории 65+, а также необходимые для заполнения реестров инструкции размещены на сайте r46.fss.ru/news и в аккаунтах отделения в социальных сетях.





Консультацию можно получить по телефону горячей линии: (4712) 72-23-97.