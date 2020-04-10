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Курских работодателей просят оперативно сообщать о сотрудниках старше 65 лет, ушедших на больничный

Курские работодатели предоставили менее половины реестров на оплату больничных этой категории сотрудников 

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Курские работодатели предоставили менее половины реестров на оплату больничных листов сотрудников старше 65 лет. В курском отделении ФСС напоминают, что люди старшей возрастной категории – главная группа риска по тяжелым осложнениям в случае развития коронавирусной инфекции. Если же работающие пенсионеры выберут режим самоизоляции, они смогут получить больничный лист на период с 6 по 19 апреля. Выплаты производит Фонд социального страхования.

Соцстрах просит предприятия и организации как можно скорее выйти на связь и предоставить данные о своих сотрудниках. Подробная информация по вопросам оплаты листков нетрудоспособности для работников возрастной категории 65+, а также необходимые для заполнения реестров инструкции размещены на сайте r46.fss.ru/news и в аккаунтах отделения в социальных сетях.

Консультацию можно получить по телефону горячей линии: (4712) 72-23-97.
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