  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам будут еженедельно перечислять по 375 рублей в качестве компенсации школьных обедов

Однако выплату получат не всё, а только дети из льготных категорий на период дистанционного обучения

Читайте также

Сегодня прошла онлайн пресс-конференция по вопросам денежной компенсации за школьное питания для детей льготных категорий на период дистанционного обучения. На вопросы курян в прямом эфире ответили мэр Курска Виктор Карамышев и председатель городского комитета образования Сергей Белкин. 

"Около 11 миллионов рублей пойдут на компенсацию школьных обедов. Деньги получат семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей," - пояснил Виктор Карамышев. Как отметил Сергей Белкин, выплаты начались с 6 апреля и продолжатся до 30 апреля. При этом программу могут продлить, если продлится  режим повышенной готовности, а соответственно и дистанционное обучение. 

Выплата является компенсацией за льготные школьные обеды, которые дети пропустят за время дистанционного обучения. Сейчас в Курске более 7,5 тысяч детей, которые получают бесплатное питание. 375 рублей еженедельно будут перечислять на карты родителей.

Для получения выплат родителям или законным представителям ученика необходимо подать заявление на имя директора школы, с указанием банковских реквизитов для перечисления средств. Заявление можно отправить на электронную почту учебного заведения, принести лично, в каждой школе установлены специальные ящики для сбора таких заявлений или отправить обычным письмом по почте.

Также, как добавил градоначальник, если у семьи ухудшилось материальное положение, можно собрать все необходимые документы и обратиться в соответствующие инстанции для получения категории, которая получает поддержку.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских работодателей просят оперативно сообщать о сотрудниках старше 65 лет, ушедших на больничный

Курским семьям упростили порядок направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредита

Студентам могут разрешить сдать сессию онлайн

Все проезжающие через Курскую область поезда дезинфицируют после каждого рейса

Из-за коронавируса девятиклассников освободят от сдачи предметов по выбору

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске