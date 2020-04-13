Владельцев отечественных мотоциклов и мотороллеров от уплаты налога освободили полностью

Владельцев отечественных мотоциклов и мотороллеров от уплаты налога освободили полностью.

Налог по новым ставкам начислят уже в этом году.

В Курской области снизили ставки транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров. В категории до 20 лошадиных сил теперь ставка 6 рублей за лошадиную силу вместо прежних 10-ти. Для категории от 20 до 35 лошадиных сил налог снижен с 20 до 11 рублей. Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя от 35 до 40 лошадиных сил и свыше 40 ставка дифференцированная в 28 и 32 рубля за лошадиную силу соответственно.