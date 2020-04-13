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В Курской области снизили ставки транспортного налога для мотоциклов

Владельцев отечественных мотоциклов и мотороллеров от уплаты налога освободили полностью

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В Курской области снизили ставки транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров. В категории до 20 лошадиных сил  теперь ставка 6 рублей за лошадиную силу вместо прежних 10-ти.  Для категории от 20 до 35 лошадиных сил налог снижен с 20 до 11 рублей. Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя от 35 до 40 лошадиных сил  и свыше 40 ставка дифференцированная в 28 и 32 рубля за лошадиную силу соответственно.

Владельцев отечественных мотоциклов и мотороллеров от уплаты налога освободили полностью. 

Налог по новым ставкам начислят уже в этом году.
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