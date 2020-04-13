Новым главным тренером стала Олимпийская чемпионка Элен Шакирова

Курское «Динамо» впервые в истории возглавила женщина - новым главным тренером назначена Олимпийская чемпионка Элен Шакирова. Она станет 14-м главным тренером «Динамо» за время выступления клуба в высшем дивизионе (Суперлига «А» и Премьер-лига).





Кстати, Элен Рафаэловна уже тренировала «бело-голубых». В апреле 2014 года она была исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Динамо» и помогла завоевать первые в её истории бронзовые медали Чемпионата России. На этом посту она провела 4 матча.





4 сезона подряд, с 2013 по 2017 год, Шакирова возглавляла молодёжку курского «Динамо». Её подопечные становились двукратными победителями Чемпионата России Суперлиги 1 и двукратными серебряными призёрами Чемпионата России среди молодёжных команд (2013/14 и 2014/15), а также впервые в истории отечественного баскетбола завоёвывали чемпионство Балтийской лиги.





Летом 2017 года, сборная России U20 под руководством Элен Шакировой, в составе которой было сразу шесть баскетболисток «Динамо-Фарм», завоевала бронзовые медали Первенства Европы.





Тогда же Элен Шакирова возглавила курскую «Инвенту», сформированную на базе «Динамо-Фарм». Команда была заявлена в Премьер-лигу и по итогам сезона 2018/19 заняла 5-е место в Чемпионате России.