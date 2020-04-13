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Курянам не стоит рассчитывать на скорое открытие сезона дачных перевозок

В областном комитете транспорта предполагают, что дата запуска перевозок будет перенесена

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Изначально планировалось осуществлять пассажирские перевозки к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах с 18 апреля. Несмотря на то, что соответствующее решение не отменено, в областном комитете транспорта предполагают, что дата запуска перевозок будет перенесена, сообщает телеканал «ТАКТ». 

Дмитрий Пегов, заместитель председателя областного комитета транспорта и автомобильных дорог: 

«В соответствии с распоряжением губернатора Курской области, комитет транспорта и автомобильных дорог проводит подготовку к осуществлению сезона дачных перевозок с 18 апреля 2020 года. Но следует обратить внимание на то, что эпидемиологическая ситуация ухудшается и ближе к 18 апреля дополнительно будет рассматриваться вопрос о дате запуска дачных перевозок. Есть вероятность, что при ухудшении ситуации дачные перевозки могут перенестись на небольшой срок»
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