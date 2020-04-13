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Лента новостей / В регионе

Курские дети-войны получат по 1500 рублей ко Дню Победы

Выплата положена тем, у кого нет другого льготного статуса

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Курские дети-войны получат по 1500 рублей ко Дню Победы. Как пояснили в городском комитете соцзащиты, выплата положена тем, у кого нет другого льготного статуса.
Так, 597 человек вошло в сформированные  списки по Курску.

При этом те, кто не успел оформить документы, смогут получить компенсацию и после 9 мая, отмечают специалисты. 

Напомним, всего в Курской области статусом «Дети войны» наделены лбди, рождённые с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года включительно и постоянно проживающие на территории региона.
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