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Лента новостей / В регионе

Посевная кампания в Курской области проходит в плановом режиме

Почти завершен сев ранних яровых, в разгар севу сахарной свёклы

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Полевые работы в Курской области проходят в плановом режиме. Ход весенних полевых работ проверил губернатор. Роман Старовойт побывал в Щигровском районе. 

Почти завершен сев ранних яровых зерновых культур – он уже приблизился к 98%. Все районы приступили к севу сахарной свёклы, на эту работу отвели 10 дней. Общая площадь составит более 90 тыс га. Некоторые муниципалитеты начали работу с кукурузой. Продолжается посадка масличных культур, выполнено 40% по планам на подсолнечник – порядка 44 тыс га.

Озимых культур было посеяно 485 тыс га, холодный период они успешно пережили. Специалисты отмечают риски содержания влаги в почве, хозяйства уже приступили к подкормке.

Все курские сельхозтоваропроизводители будут полностью обеспечены ГСМ, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, доложили главе региона. Аграрии заключили договоры на поставку материально-технических ресурсов ещё в прошлом году, избежав рисков, связанных с повышением курсов валют.

Кроме этого, в хозяйствах усилены профилактические меры. Определены смены, организовано раздельное питание механизаторов, проводится обработка рабочих мест и регулярный медосмотр сотрудников.
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