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Лента новостей / В регионе

В Курской области выявлено ещё 15 случаев заражения коронавирусом

Всего у нас 58 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19

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В Курской области выявлено ещё 15 случаев заражения коронавирусом. Результаты тестов поступили сегодня из Москвы. За выходные в регионе подтвердилось 22 случая заражения. Таким образом у нас  зарегистрировано всего 58 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 

Из этого количества 3 пациента выздоровели, 18 - лечатся в инфекционной больнице имени Семашко, 36 - без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Одна женщина с коронавирусом, находившаяся на лечении в инфекционной больнице в тяжёлом состоянии, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности. 

По последним данным курского оперштаба, на домашнем карантине под медицинским наблюдением 649 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В  инфекционной больнице находится 81 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1249 человек.

Заболевшие выявлены в Курске, Железногорске, Поныровском, Золотухинском, Тимском, Глушковском, Рыльском, Суджанском, Льговском, Обоянском и Горшеченском районах.

Как отметил губернатор Роман Старовойт,бБольшая часть пациентов с COVID-19 — в возрасте от 50 до 69 лет. На втором месте по количеству случаев заражения люди в возрасте от 20 до 36 лет, на третьем — от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зафиксировано среди детей. 


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