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Лента новостей / В регионе

В Курской области снижается индекс самоизоляции

Количество заразившихся коронавирусом растёт 

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В Курской области снижается индекс самоизоляции, который показывает Яндекс. Если на первой неделе он составлял почти 4, а сегодня утром индекс равнялся 3,7, то чем ближе к полудню, тем больше людей стали выходить на улицу. Сейчас Яндекс показывает индекс самоизоляции 2,6 с пометкой "людей на улице много". Для сравнения ресурс приводит данные до коронавируса: по понедельникам этот индекс составлял 3 балла.

Меж тем количество курян, заразившихся коронавирусом, растет - плюс почти 40 новых случаев выявлено за выходные.
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