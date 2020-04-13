Количество заразившихся коронавирусом растёт

Меж тем количество курян, заразившихся коронавирусом, растет - плюс почти 40 новых случаев выявлено за выходные.

В Курской области снижается индекс самоизоляции, который показывает Яндекс. Если на первой неделе он составлял почти 4, а сегодня утром индекс равнялся 3,7, то чем ближе к полудню, тем больше людей стали выходить на улицу. Сейчас Яндекс показывает индекс самоизоляции 2,6 с пометкой "людей на улице много". Для сравнения ресурс приводит данные до коронавируса: по понедельникам этот индекс составлял 3 балла.