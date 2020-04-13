  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске трое парней воровали туи

Двое из похитителей - несовершеннолетние

Читайте также

В Курске задержали троих парней, которые воровали хвойные растения у частных домов. Так, в полицию обратилась  57- летняя курянка, которая утром обнаружила пропажу 8 кустов туи, недавно высаженных перед домом. 

Стражи порядка нашли подозреваемых. Ими оказались трое молодых курян, двое из которых несовершеннолетние. Ночью они похитили 2 туи, которые сразу продали. Вырученные деньги потратили на сигареты и спиртное. Спустя несколько дней злоумышленники уже на соседней улице украли 8 молодых кустов туи. Недавно посажанные растения они вырвали из земли руками и спрятали в лесу. Сбыть похищенное на этот раз они не успели. Полицейские изъяли туи и вернули потерпевшей. 

Подозреваемые уже во всем признались. Также решается вопрос о привлечении 19-летнего курянина к ответственности по факту вовлечения им несовершеннолетних в совершение преступления, пояснили в городском УМВД.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области автомобилист сбил мотоциклиста

18-летняя автомобилистка без прав погибла в ДТП под Курском

Ещё один курянин с коронавирусом выздоровел

В Курской области завершился сев ранних яровых

В курские больницы поступила первая партия защитных костюмов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске