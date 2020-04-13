В Курске трое парней воровали туи

Двое из похитителей - несовершеннолетние

В Курске задержали троих парней, которые воровали хвойные растения у частных домов. Так, в полицию обратилась 57- летняя курянка, которая утром обнаружила пропажу 8 кустов туи, недавно высаженных перед домом.





Стражи порядка нашли подозреваемых. Ими оказались трое молодых курян, двое из которых несовершеннолетние. Ночью они похитили 2 туи, которые сразу продали. Вырученные деньги потратили на сигареты и спиртное. Спустя несколько дней злоумышленники уже на соседней улице украли 8 молодых кустов туи. Недавно посажанные растения они вырвали из земли руками и спрятали в лесу. Сбыть похищенное на этот раз они не успели. Полицейские изъяли туи и вернули потерпевшей.





Подозреваемые уже во всем признались. Также решается вопрос о привлечении 19-летнего курянина к ответственности по факту вовлечения им несовершеннолетних в совершение преступления, пояснили в городском УМВД.