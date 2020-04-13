На курской трассе «Мицубиси» улетела в кювет. Пострадали трое

Авария произошла в Фатежском районе

11 апреля около 9 часов утра на 3 км автодороги «Москва-Белгород-Кромская» Фатежского района произошла авария, в которой пострадали три человека.





Как сообщили в ГИБДД, 50-летний водитель на автомобиле «Мицубиси», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд направо на обочину, после чего произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель и два его пассажира - 27-летняя девушка и 25-летний парень получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в фатежскую райбольницу.