В Курск отремонтируют восемь улиц, ведущих в больницам

Там обустроят дорожное полотно, тротуары и пешеходные переходы

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России ремонтируют более 800 дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Часть из них привели в нормативное состояние ещё в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.





Как рассказали в городской администрации, в Курске отремонтируют восемь улиц: Заводскую, Обоянскую, Резиновую, Пигорева, Пирогова, Можаевскую и 1-ю Щигровскую и проезд Сергеева. В общей сложности это порядка 8 км. Там обустроят дорожное полотно, тротуары, пешеходные переходы, установят пешеходное ограждение и нанесут разметку.