Курянка искала работу, а лишилась денег

Однако она вовремя засомневалась, и мошенники получили вдвое меньше, чем могли бы

Жительница Курска пыталась найти работу, но стала жертвой мошенников. Женщина разместила в интернете объявление, в котором предлагала свои услуги в качестве сиделки. Вскоре ей позвонили потенциальные работодатели. Собеседник заявил, что переведёт зарплату дистанционно и попросил назвать все реквизиты банковской карты. Получив эти данные, аферисты смогли контролировать личный кабинет онлайн бакнкинга, принадлежащий курянке. На следующий день на её счету действительно появились 50 тысяч рублей. Как выяснилось позже, эти деньги преступники просто перекинули с одной карты женщины на другую.





На телефон потерпевшей постоянно приходили СМС сообщения с кодами, которые собеседник просил называть ему. Под выдуманным предлогом курянку уговорили подойти к банкомату и снять якобы перечисленные средства, чтобы положить на счёт номера телефона. Уже держа деньги в руках, женщина засомневалась в своих действиях и позвонила дочери, которая ей объяснила, что она общается с мошенниками. В результате преступники получили вдвое меньше, чем могли бы – 50 тысяч рублей.





Установлено, что мобильный телефон, с которого звонили злоумышленники, зарегистрирован в Уральском федеральном округе. Возбуждено уголовное дело.