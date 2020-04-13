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Лента новостей / В регионе

Курянка с коронавирусом родила ребёнка

И младенец и мать находятся на карантине

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В Курской области беременная женщина, заразившаяся коронавирусом, родила ребёнка, сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская. Ребёнок родился доношенный. По словам замгубернатора, и мама, и младенец чувствуют себя хорошо, они изолированы. Карантин для них закончится после получения отрицательных результатов на наличие инфекции у мамы.

Также, как рассказала  Ирина Хмелевская, 36 больных коронавирусом курян находятся на домашнем карантине, у 32 из них вообще нет никаких клинических проявлений. Вирус у них обнаружили только при лабораторных исследованиях. У остальных - незначительные признаки ОРВИ. Из госпитализированных в инфекционную больницу 18 человек, один - в стабильно тяжелом состоянии, у него имеется ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет. Он находится на искусственной вентиляции легких, угрозы его жизни нет. 

Напомним, на сегодня в регионе подтверждены 58 случаев заражения COVID-19. Кроме этого предварительные анализы показали наличие коронавируса ещё у 43 курян. Окончательных результатов ждут из московской лаборатории.
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