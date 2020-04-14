У трёх сотрудников Курской АЭС обнаружен коронавирус

Пока это первый анализ, он носит предварительный характер

Первый анализ носит предварительный характер, для определения окончательного диагноза необходимы результаты не менее трех тестов.

Заразившихся работников Курской АЭС, контактировавших с ними сотрудников и родственников изолировали, у всех взяты анализы, результаты будут в ближайшее время.

На самой АЭС говорят, что ситуация под контролем, станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности, вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием.





Курской АЭС приняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, работникам ежедневно измеряют температуру, регулярно дезинфицируют помещения. Автобусы, осуществляющие перевозку персонала, подвергаются постоянной санитарной обработке.





Все критически важные должности оперативного персонала Курской АЭС переведены на проживание в санаторий-профилакторий, где организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением.

В Курчатове у трёх сотрудников АЭС обнаружен коронавирус. Причём выявили его при плановом тестировании, выраженных симптомов ни у самих заболевших, ни у членов их семей нет.