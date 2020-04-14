У трёх сотрудников Курской АЭС обнаружен коронавирус

Первый анализ носит предварительный характер, для определения окончательного диагноза необходимы результаты не менее трех тестов.
Заразившихся работников Курской АЭС, контактировавших с ними сотрудников и родственников изолировали, у всех взяты анализы, результаты будут в ближайшее время.
На самой АЭС говорят, что ситуация под контролем, станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности, вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием.
Курской АЭС приняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, работникам ежедневно измеряют температуру, регулярно дезинфицируют помещения. Автобусы, осуществляющие перевозку персонала, подвергаются постоянной санитарной обработке.
Все критически важные должности оперативного персонала Курской АЭС переведены на проживание в санаторий-профилакторий, где организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением.