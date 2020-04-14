  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курские больницы поступила первая партия защитных костюмов

Сшиты они на местном предприятии 

Читайте также

В областную инфекционную больницу имени Семашко поступила первая партия противоэпидемических комбинезонов. Их начали шить всего неделю назад в поселке Малиновом Курского района: один из заводов компании «Бел-Поль» временно сменил профиль из-за пандемии коронавируса. 

В первой партии почти 400 комбинезонов. Всего планируется пошить 1100 изделий. Эту работу предприятие намерено выполнить в ближайшие 10 дней. 

Компания «Бел-Поль» также подарила 3 костюма медикам в Беседино, а в ближайшие дни намерена безвозмездно передать Курскому областному медцентру мобилизационных резервов «Резерв» 50 комбинезонов, 100 санитарных костюмов (туда входят нарукавники и фартуки) и 120 масок, которые полностью защищают лицо.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области автомобилист сбил мотоциклиста

18-летняя автомобилистка без прав погибла в ДТП под Курском

Ещё один курянин с коронавирусом выздоровел

В Курской области завершился сев ранних яровых

В Курске машины скорой помощи дезинфицируют военные

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске