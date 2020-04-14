В курские больницы поступила первая партия защитных костюмов

Сшиты они на местном предприятии

В областную инфекционную больницу имени Семашко поступила первая партия противоэпидемических комбинезонов. Их начали шить всего неделю назад в поселке Малиновом Курского района: один из заводов компании «Бел-Поль» временно сменил профиль из-за пандемии коронавируса.





В первой партии почти 400 комбинезонов. Всего планируется пошить 1100 изделий. Эту работу предприятие намерено выполнить в ближайшие 10 дней.





Компания «Бел-Поль» также подарила 3 костюма медикам в Беседино, а в ближайшие дни намерена безвозмездно передать Курскому областному медцентру мобилизационных резервов «Резерв» 50 комбинезонов, 100 санитарных костюмов (туда входят нарукавники и фартуки) и 120 масок, которые полностью защищают лицо.