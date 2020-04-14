Жители Курска жалуются на отсутствие дезинфекции в домах

Объяснить, почему в одних домах дезинфекция проводится исправно, а в других нет даже графиков, ответственные лица не смогли

Чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией в областном центре еще две недели назад приступили к масштабной дезинфекции мест общественного пользования. Подключиться к этой работе было поручено и управляющим компаниям. Мэр Курска Виктор Карамышев неоднократно подчеркивал, что в подъездах многоквартирных домов должны появиться графики обработки для того, чтобы люди знали, когда в их домах проводилась дезинфекция.





Глава города Курска Виктор Карамышев:





Мы вместе с жилищной инспекцией контролируем, как происходит дезинфекция в подъездах многоквартирных домов – это лифты, перила, входные группы, ручки дверей. И с чем сталкиваемся: написано, когда должна проводиться дезинфекция, но нет требования, которое мы в обязательном порядке доводим до управляющих компаний, чтобы висел график выполнения работ с подписью и фамилией ответственного лица, кто проводил дезинфекцию. Это наше настоятельное требование для того, чтобы жители многоквартирных домов были убеждены, что сегодня проводилась дезинфекция.





Однако выполнять требования градоначальника поспешили не все управляющие компании, сообщает телеканал «ТАКТ».





Татьяна Гаврилова:





- Наша управляющая компания «Курский двор» находится на Парковой, наш дом находится на Союзной, 71. Это общежитие. Проживаем мы, получается, 5 этажей и длинные лестничные коридоры. За все это время у нас была только только 8 числа утром обработка и то было: входную дверь и чуть-чуть возле входной двери полили, даже не пахло хлоркой вообще. Ни по этажам, ни лестничные площадки никакие не обрабатывались, ничего больше. Графика у нас нет, вообще ничего не висит. Я спросила старшую по дому, она сказала: «Ничего, никакого распоряжения не было». То есть вот так мне ответили на вопрос. Основную работу они вообще не делают, у нас общая кухня, как кран потек, так уже 2 года его делают, что там, кран-буксу нужно поменять. Около дома ничего не убирается, везде грязь, бумажки. мы не довольны. Попытались перейти в другую управляющую компанию, но они задерживают наши документы, и мы никак не можем перейти в другую компанию.

Недовольны и жители Сеймского округа. По словам жильцов дома по улице Черняховского, 55, санитарную обработку в подъезде за это время проводили лишь однажды и только на первом этаже, а детская площадка в соседнем дворе так и стоит без ограждения сигнальной лентой.





Елена Ходырева:





ООО «УК «Парковая» по адресу Обоянская, дом 15. Вроде бы они передавали в жилсервис, какие-то продвижения пошли, Виктор Карамышев приезжал, разговаривал с ними, но а что толку. Вчера пришла уборщица – дворник, женщина, позвонила мне в домофон: «Уборка подъездов», я вышла на площадку, думаю, что ж она там делает. Повожкалась, повожкалась, я думаю, дай постою, что ж она будет дальше делать, а она так и не поднялась вверх. Что она там делала, не известно, на 1 этаже, что она обрабатывала. Вообще ни запаха, ничего. Я на 1 этаж к женщине там ходила, спрашивала, она говорит: «Лена, о чем ты говоришь!». Даже, говорит, и запаха хлорки не было.





Наталья Маслова:





У нас «Управляющая компания города Курска», дом находится Карла Маркса 72\11. У нас повесили объявление несколько дней назад на подъезде, что дезинфекция будет у нас производиться 8 и 22 апреля. Вот, как вы понимаете, что дата прошла, дезинфекции у нас никакой не было. Как у нас было в подъезде, так у нас и осталось. Подъезд абсолютно такой же грязный, как и был. Как мне рассказывают, где проводилась дезинфекция, даже лужи раствора оставались, у нас так же как пыль лежала в подъезде и около подъезда, ничего не производилось. То есть у мен, например, муж дома на самоизоляции, он, например, не видел организацию, дезинфицирующую наши подъезды из управляющей компании, людей, которые бы приходили. Просто действительно страшно, ситуация серьезная, и я думаю, что дезинфекция должна производиться. Единственное, что у нас делается – это дезинфекция лифтов. Это я невооруженным глазом вижу, и когда спускаюсь со своего этажа на лифте, я чувствую запах хлорки. То есть лифтер, или работник управляющей компании, которая занимается мытьем лифтов, обрабатывает кнопки, я предполагаю, и моет лифт с хлоркой. В нашем доме очень много проблем, и управляющая компания им практически не занимается.





Впрочем, есть и положительные примеры, когда люди видят проводимую управляющими компаниями работу и оценивают ее хорошо. Но пока они в меньшинстве.





Ольга Винарчик:





Я живу на улице Союзной в доме №59 А. Этот дом обслуживает Городская управляющая компания №1 города Курска, которая расположена по адресу: улица Станционная, дом 35. Данная управляющая компания обслуживает наш дом и проводит дезинфекцию нашего дома регулярно, раз в неделю по графику. Графики висят на подъездах. Последняя дезинфекция проводилась 7 апреля, следующая будет проводиться 14 апреля. То есть раз в неделю управляющая компания приезжает, проводит дезинфекцию начиная с 5 этажа и заканчивая лавочками около подъездов. Запах стоит на весь дом, грубо говоря, в квартире чувствуется дезинфекция. Они, когда обрабатывают, потом открывают двери в подъезде, и этот запах выветривается.





Контролировать работу управляющих компаний должны городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и комитет ЖКХ. Однако, объяснить, почему в одних домах дезинфекция проводится исправно, а в других нет даже графиков, ответственные лица не смогли. В городской инспекции ЖКХ сослались на Госжилинспекцию, а там сначала предложили позвонить в Роспотребнадзор, а затем и вовсе ответили, что эту работу не контролируют. Получается, что проведение дезинфекции остается на совести руководителей управляющих компаний.