Таким образом в регионе вылечились уже четыре пациента

Ещё один курянин с коронавирусом выздоровел. Его выписали из больницы. Таким образом в регионе вылечились уже четыре пациента. По данным курского оперштаба, новых случаев заражения нет. Пока остаётся 58 лабораторно подтвержденных случаев.





На лечении в областной инфекционной больнице имени Семашко остаются 18 человек, один из них в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 34 курянина без признаков заболевания - на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб.





Также под медицинским наблюдением дома находятся 723 человека – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 1320 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями лечатся 102 человека.





Напомним, на выходных две пациентки с подтвержденным коронавирусом скончались в областной инфекционной больнице. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, другая - 74 лет - умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжёлой двусторонней пневмонии.