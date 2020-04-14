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Ещё один курянин с коронавирусом выздоровел

Таким образом в регионе вылечились уже четыре пациента

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Ещё один курянин с коронавирусом выздоровел. Его выписали из больницы. Таким образом в регионе вылечились уже четыре пациента.  По данным курского оперштаба, новых случаев заражения нет. Пока остаётся 58 лабораторно подтвержденных случаев. 

На лечении в областной инфекционной больнице имени Семашко остаются 18 человек, один из них в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 34 курянина  без признаков заболевания - на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. 

Также под медицинским наблюдением дома находятся 723 человека – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 1320 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями лечатся 102 человека. 

Напомним, на выходных две пациентки  с подтвержденным коронавирусом скончались в областной инфекционной больнице. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, другая - 74 лет - умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжёлой двусторонней пневмонии.
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