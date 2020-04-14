  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

18-летняя автомобилистка без прав погибла в ДТП под Курском

Авария произошла минувшей ночью в Солнцевском районе

Читайте также

13 апреля в половину первого часа ночи в деревне Ниженка Солнцевского района произошла авария, жертвой которой стала 18-летняя девушка. Селянка ехала на автомобиле  "Крайслер Статус" по улице 1 - я Нижняя. В районе дома 1 она не справилась с управлением, машина съехала с дороги в кювет. От полученных травм девушка впоследствии скончалась, сообщили в ГИБДД. Отмечается, что она не имела прав на управление транспортными средствами. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области автомобилист сбил мотоциклиста

Ещё один курянин с коронавирусом выздоровел

В Курской области завершился сев ранних яровых

В курские больницы поступила первая партия защитных костюмов

В Курске машины скорой помощи дезинфицируют военные

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске