18-летняя автомобилистка без прав погибла в ДТП под Курском

Авария произошла минувшей ночью в Солнцевском районе

13 апреля в половину первого часа ночи в деревне Ниженка Солнцевского района произошла авария, жертвой которой стала 18-летняя девушка. Селянка ехала на автомобиле "Крайслер Статус" по улице 1 - я Нижняя. В районе дома 1 она не справилась с управлением, машина съехала с дороги в кювет. От полученных травм девушка впоследствии скончалась, сообщили в ГИБДД. Отмечается, что она не имела прав на управление транспортными средствами.