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Лента новостей / В регионе

В курском Доме Советов заверили, что работа с жителями Кукуевки продолжится после окончания изоляции

Селяне не могут зарегистрировать свои дома, построенные в буферной зоне заповедника

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Жители Кукуевки решили напомнить о себе властям и высадили картофель в виде обращения к президенту. Напомним, они не могут зарегистрировать свои дома, построенные в буферной зоне заповедника.

В областной администрации говорят, что про селян не забыли. В Доме Советов заверили, что после улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ограничительных мер работа продолжится. Одним из возможных вариантов решения проблемы в региональном комитете экологической безопасности и природопользования видят согласование хозяйственной деятельности научно-техническим советом заповедника, обновленный состав которого утверждён в январе. Но он пока на самоизоляции. 

Как отмечается, в марте Минприроды внесло на рассмотрение в Правительство Положение об охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы. После его утверждения разработают решение об установлении охранной зоны Центрально-Черноземного заповедника, в котором пропишут конкретные ограничения использования земельных участков в её границах.
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