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В Курске водитель без прав устроил ДТП. «Ваз» перевернулся

Авария произошла на улице Энгельса

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13 апреля в Курске произошло столкновение «Ауди А6» и «Ваза-2110». Как сообщили в ГИБДД, около 6 часов вечера 26-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Сумской по улице Энгельса в направлении улицы 50 Лет Октября.  Напротив дома 86 на улице Энгельса он не предоставил преимущество в движении ехавшему в том же направлении автомобилю «Ваз-2110», за рулём которого был 29-летний мужчина. В результате произошло столкновение, «Десятка» перевернулась. В этом ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Отмечается, что водитель «Ауди» водительских прав не имеет.




ФОТО - АВТОКАДР_46
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