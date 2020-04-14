В Курске водитель без прав устроил ДТП. «Ваз» перевернулся

13 апреля в Курске произошло столкновение «Ауди А6» и «Ваза-2110». Как сообщили в ГИБДД, около 6 часов вечера 26-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Сумской по улице Энгельса в направлении улицы 50 Лет Октября. Напротив дома 86 на улице Энгельса он не предоставил преимущество в движении ехавшему

в том же направлении

автомобилю «Ваз-2110», за рулём которого был 29-летний мужчина. В результате произошло столкновение, «Десятка» перевернулась. В этом ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Отмечается, что водитель «Ауди» водительских прав не имеет.