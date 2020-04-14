Курянам озвучили актуальные меры поддержки семей с малолетними детьми

За выплатами смогут обращаться также семьи, проживающие в Курской области и имеющие вид на жительство

Уже несколько недель в Курской области действует режим самоизоляции. Региональные власти не раз подчёркивали, что понимают, как подобные меры осложняют жизнь курянам. Особенно тяжело тем, кто частично лишился дохода. Потому был разработан ряд мер, чтобы максимально купировать негативные материальные проблемы, которые сейчас проявились наиболее остро, сообщает телеканал « ТАКТ ». Так, особой поддержки требуют семьи, в которых воспитываются маленькие дети, отметила Ирина Хмелевская.





Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «Конечно, вот такие ситуации напряжения ведут к предложению ряда мер по облегчению экономической ситуации».





Буквально на прошлой неделе курские парламентарии провели внеочередное заседание, во время которого внесли важные изменения в областной закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». Так, новой мерой социальной помощи утверждена ежемесячная выплата семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет.





Региональный закон имеет одну важную особенность. За выплатами смогут обращаться также семьи, проживающие в Курской области и имеющие вид на жительство.





Роман Чекед, депутат Курской областной Думы: «Это те категории, которые всегда традиционно выпадали. Но сегодня мы, принимая решение и включая их в возможность получать эти выплаты, обусловленные указом президента, закрепляем в нашем законе. Это является принципиальным решением в комплексе мер поддержки. Вид на жительство – это промежуточный, так скажем, этап для получения гражданства РФ».





Однако выплаты будут производиться семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, отмечают специалисты.





Татьяна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области: «Начиная с 1 июня будет осуществляться выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет. Семьям, чей средний душевой доход не превышает прожиточный минимум по Курской области. Выплату мы независимо от того, когда вы в этом году подадите заявление, будем начислять с 1 января этого года».





Также все родители, имеющие право на маткапитал, могут получить определённые выплаты на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.





Ирина Хмелевская: «Президентом уже подписан указ о выплате в течение ближайших трёх месяцев семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал ежемесячного пособия в размере 5 тысяч рублей».





Электронное заявление «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты» необходимо подать в личном кабинете на сайте ПФР. Никакие другие документы предоставлять не нужно.