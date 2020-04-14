Курская область. Срок предоставления налоговой отчётности перенесён

Это касается всех организаций и индивидуальных предпринимателей

Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей перенесён срок предоставления налоговой отчётности. До 15 мая - деклараций по НДС и расчётов по страховым взносам за первый квартал 2020 года. По остальным налоговым декларациям, расчётам по авансовым платежам, расчётам, предоставляемым налоговыми агентами и бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых приходится на март-май, отсрочка на три месяца.





Декларацию 3-НДФЛ теперь нужно подать до 30 июля. Если же претендуете на налоговый вычет - то в любое время в течение года.





В Управлении ФНС по Курской области пояснили, что задекларировать доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.





Напомним, до 30 апреля налоговые инспекции Курской области посетителей не принимают, курянам рекомендуют воспользоваться электронными сервисами.





Практически любую услугу можно получить онлайн, на сайте ФНС России и в мобильных приложениях. Проконсультироваться можно также по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.