В Курске под суд идёт мошенница, обманывавшая пенсионеров

В наш город она приехала из другого региона и входила в доверие к старикам, представляясь студенткой

В Курске по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении пожилых курян будут судить 33-летнюю женщину.





В наш город она приехала из другого региона. В её биографии уже были факты из криминального прошлого. Действовала женщина в одиночку. Она приходила в квартиры одиноких пенсионеров и представлялась студенткой учебного заведения, специализировавшегося на оказании социальных услуг.





Так, в декабре прошлого года от действий мошенницы пострадали двое одиноких стариков. Куряне в силу своего возраста имели проблемы со здоровьем. Аферистка вошла в доверие к каждому из них и предлагала свои услуги по уходу. Потом она убедила их, что ей необходима определенная сумма наличными, чтобы оплатить обучение. Деньги обещала скоро вернуть. Доверившись незнакомке, один пенсионер передал ей 20, а другой – 55 тысяч рублей взамен на расписки, в которые она внесла фиктивные данные.





Расследование уголовного дела завершено и направлено для рассмотрения в суд. Проводится работа по возмещению ущерба потерпевшим, пояснили в полиции.