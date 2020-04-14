  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Разрядившийся мобильный спас жительницу Курской области от потери 800 тысяч рублей

Деньги у неё пытались похитить очередные лже-банкиры

Читайте также

60-летняя жительница Железногорска едва не лишилась 800 тысяч рублей. Сохранить сбережения ей помогла случайность. 

Как рассказали в полиции, женщине позвонил незнакомец и   представился сотрудником безопасности банка, клиентом которого она являлась. Железногорку он убедил, что мошенники, якобы, пытаются снять с ее счета деньги. Чтобы их сохранить, необходимо снять деньги со своей карты, а затем перевести на специальный счет, номер которого он указал. Пожилая женщина, поверив собеседнику, отправилась в банк. 

Около банкомата при попытке перевода денег ей потребовалась помощь консультанта. Сотрудница банка услышала, что на телефон женщины поступило несколько звонков, поняла, что это могут быть мошенники и предупредила об этом клиентку. Но та была уверена в своих действиях и продолжила операции с банкоматом.

Однако в это время с банкоматом начали работать инкассаторы, и женщине пришлось подождать, а за это время разрядился ее мобильный телефон.  Связь с мнимым сотрудником банка оборвалась, так деньги остались целы. 

Только придя домой и рассказав близким, пенсионерка поняла, что чуть не стала жертвой мошенников.

За покушение на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция вновь призывает курян  быть бдительными. Не следует поддерживать разговор с незнакомцем, тем более, если речь идет о финансах.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин из-за своей беспечности лишился автомобиля

В Курске порядка 2 миллионов потратят на новые остановочные павильоны

В Курске молодому папаше грозит 5 лет тюрьмы за кражу коляски

С Северного кладбища Курска вывезли 214 кубометров мусора

Курские больницы готовят к приёму заражённых коронавирусом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске