Разрядившийся мобильный спас жительницу Курской области от потери 800 тысяч рублей

Деньги у неё пытались похитить очередные лже-банкиры

60-летняя жительница Железногорска едва не лишилась 800 тысяч рублей. Сохранить сбережения ей помогла случайность.





Как рассказали в полиции, женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником безопасности банка, клиентом которого она являлась. Железногорку он убедил, что мошенники, якобы, пытаются снять с ее счета деньги. Чтобы их сохранить, необходимо снять деньги со своей карты, а затем перевести на специальный счет, номер которого он указал. Пожилая женщина, поверив собеседнику, отправилась в банк.





Около банкомата при попытке перевода денег ей потребовалась помощь консультанта. Сотрудница банка услышала, что на телефон женщины поступило несколько звонков, поняла, что это могут быть мошенники и предупредила об этом клиентку. Но та была уверена в своих действиях и продолжила операции с банкоматом.





Однако в это время с банкоматом начали работать инкассаторы, и женщине пришлось подождать, а за это время разрядился ее мобильный телефон. Связь с мнимым сотрудником банка оборвалась, так деньги остались целы.





Только придя домой и рассказав близким, пенсионерка поняла, что чуть не стала жертвой мошенников.





За покушение на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция вновь призывает курян быть бдительными. Не следует поддерживать разговор с незнакомцем, тем более, если речь идет о финансах.