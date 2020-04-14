В Курской области возбуждено уголовное дело из-за оформления фирмы на подставное лицо

Нарушение законодательства выявила прокуратура

В Железногорске возбуждено уголовное дело из-за оформления фирмы на подставное лицо. Нарушение законодательства выявила прокуратура.





В марте 2018 года местный житель согласился на предложение незнакомца оформить на себя юридическое лицо. Для этого он представил в налоговый орган свой паспорт и другие документы, на основании которых организацию и зарегистрировали. При этом мужчина не планировал управлять организацией и заниматься ее финансово-хозяйственной деятельностью.





На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.