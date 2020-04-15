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Чернобыльский пожар не повлиял на радиационную обстановку в Курской области

Лесной пожар в Чернобыльской области вспыхнул 4 апреля  и уже добрался до хранилища радиоактивных отходов

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Чернобыльский пожар не повлиял на радиационную обстановку в Курской области, заявили в комитете региональной безопасности.  Максимальные среднесуточные значения радиационного фона с начала апреля не отличаются от предыдущего периода и находятся в пределах до 0,13 мкЗв/час.

Лесной пожар в Чернобыльской области вспыхнул 4 апреля, к 13 апреля огонь добрался до города Припять.
Пожар уже вызвал резкий скачок уровня радиации в зоне, затронутой огнём, но теперь ситуация стала ещё серьёзнее. До хранилища радиоактивных отходов  остаётся всего 2 километра. Накануне там пошёл дождь. 

Согласно данным космического мониторинга, угрозы распространения дымного шлейфа на территорию Курской области нет. 

В регионе существует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). В 15 районах Курской области и в Курске установлено 18 очень чувствительных датчиков, измеряющих радиационный фон. Любое превышение будет зарегистрировано задолго до того, как значения мощности дозы могут оказать какое-либо влияние на здоровье населения. 

Радиационная обстановка в районе Курской атомной электростанции непрерывно контролируется 29 постами АСКРО на площади около 3000 км². Любой желающий может отследить уровень радиационного фона в зоне предприятий «Росатома» на сайте www.russianatom.ru. Данные обновляются каждый час.
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