Результат на COVID-19 можно получить уже через час

Методику освоили в лаборатории кожно-венерологического диспансера, сейчас там в наличии 3,5 тысячи таких тестов.





В диспансере проводят анализы медработников, сотрудников скорой помощи, пациентов из групп риска. Анализы берут только медицинские работники на дому или в поликлиниках. Тестирование бесплатное.





Кроме того, исследования проводит и лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Анализы на коронавирус обязательно берут у граждан, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний, у контактировавших с больными COVID-2019, больных с диагнозом «внебольничная пневмония», пациентов старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медработников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте.

В Курске начали использовать отечественные экспресс-тесты на коронавирус «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин». Технология сокращает время обработки анализа более чем в 3 раза, результат на COVID-19 можно получить уже через час.