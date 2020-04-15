Роман Старовойт объяснил курянам действия и предложения региональных властей

Руководитель области отметил, что счел необходимым внести ясность, так как не все действия и намерения администрации правильно понимаются жителями

Почему в Курской области не вводится режим чрезвычайной ситуации? Что именно губернатор предложил президенту России на прошлой неделе? На эти вопросы курян ответил Роман Старовойт. Руководитель области отметил, что счел необходимым внести ясность, так как не все действия и намерения администрации правильно понимаются жителями, сообщает телеканал « ТАКТ ».





По словам губернатора, ему часто задают вопрос о том, почему в Курской области действует режим повышенной готовности, а не режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Роман Старовойт отметил, что ЧП может водить только президент страны и только в случае угрозы целостности и безопасности государства. Что касается режима ЧС, то он вводится по рекомендации главного санитарного врача региона. На сегодня ее нет. Руководитель области отметил, что действующий режим повышенной готовности позволяет реализовывать все меры, необходимые для противодействия распространению коронавируса. Также Роман Старовойт развеял заблуждения, связанные с ЧС и ЧП.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Люди пишут и говорят о том, что при ЧП или ЧС полностью обнуляются все кредиты, полностью выплачивается зарплата, обеспечивается питанием население. Но это не так. Ни ЧП, ни ЧС не подразумевает таких решений. При введении режима чрезвычайной ситуации возможна компенсация государством ущерба причиненного физическим лицам. Например, при стихийном бедствии. Сегодня так вопрос не стоит».





Кроме того, глава региона разъяснил суть своих предложений президенту России, которые он озвучил в режиме видеоконференции на прошлой неделе. Роман Старовойт отметил - читая сообщения в социальных сетях, сделал вывод, что не все правильно поняли смысл предложенных мер. Одна из них касается запрета движения автобусов межрегионального значения.





Так, по словам губернатора, он не призывал останавливать автобусное сообщение в регионах или между ними. Речь шла о нелегальных перевозчиках, деятельность которых активизировалась. Посадка пассажиров совершается в неположенном месте, документы не проверяются, температура не измеряется.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Если один заболевший человек окажется в автобусе, то поставит под угрозу жизнь и здоровье всех пассажиров. В том числе и водителя. Поэтому я призвал правительство принять меры по остановке нелегальных перевозчиков и более жесткому контролю за такими перевозками. Но автовокзалы и официальные перевозчики должны работать. Границы регионов не должны быть сейчас закрыты. Люди должны иметь возможность вернуться домой».





Еще одно предложение губернатора Курской области касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Роман Старовойт считает, что отрасль должна быть включена в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии. Это связано с изменением структуры энергопотребления и прогнозируемым ростом неплатежей за электричество, тепло, воду и ряд других услуг. Чтобы обеспечить нормальную подготовку региона к следующему отопительному сезону, убежден губернатор, предприятия сферы ЖКХ должны получить государственную поддержку.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Я говорил именно об этом, чтобы все расходы по поддержке ЖКХ не ложились на физических лиц, на тех, кто проживает многоквартирных домах, а правительство предусмотрело дополнительные средства на поддержку сферы. На помощь населению».