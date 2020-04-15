Курские больницы готовят к приёму заражённых коронавирусом

Все 100% коек будут оборудованы подведённым кислородом

К сожалению, коронавирус продолжает распространяться по Курской области. Количество заболевших уже перевалило за полсотни. Пока основным учреждением, которое оказывает специализированную помощь, остаётся инфекционная больница им. Н.Семашко. Однако полным ходом ведутся работы по перепрофилированию двух медицинских учреждений. В первую очередь, речь идёт о 6-ой больнице, сообщает телеканал « ТАКТ ». Здесь готовят 174 места для пациентов с COVID. Уже оборудован пост дезинфекции машин скорой помощи, полностью завершены работы с канализацией по обеззараживанию стоков. Внутри здания продолжается монтаж шлюзов и кислородной разводки для подключения аппаратов ИВЛ. Глава региона лично контролирует каждый этап работ.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Все 100% коек у нас будут оборудованы подведённым кислородом. Несмотря на то, что нам рекомендуют какую-то часть этих коек оборудовать кислородом, мы приняли все 100% обеспечить. Потому что подвод кислорода пациенту, работа прибора по ИВЛ позволяют надеяться на благоприятный исход течения заболевания».





Многие интересуются, почему также перепрофилируют роддом. Это не спонтанное решение, подчеркнул Старовойт, а общероссийская практика. Роддом организационно, архитектурно и технически наиболее приспособлен для приёма инфекционных больных.





Роман Старовойт: «Делается это ни в коем случае не в ущерб родовспоможению. Все, кто как предполагалось, будут рожать в этом роддоме, они перераспределены по медицинским специализированным учреждениям Курской области. Ни в коем случае никто не окажется без квалифицированной помощи».





Когда закончится эпидемия, указанные лечебные учреждения после дезинфекции и санитарной обработки вернутся к своей базовой деятельности, подчёркивают в администрации.





В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 723 человека – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. У них обязательно берут анализ.





Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «По вашему поручению, Роман Владимирович, мы наращивали мощности лабораторной базы, которая у нас имеется на сегодня. Мы начинали свои

исследования с мощности нашей лаборатории 60 исследований в сутки – это был первоначальный уровень. И вот по факту за 13.04 уже было обследовано в наших лабораториях 400 тысяч человек».