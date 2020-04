ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 14.04.2020

1. Ca$hminus - 生命还存在意义吗? (Cornelius Doctor Blackmarket Mix) ‘2019

2. Zillas on Acid - Back To The Beats ‘2017

3. DJ Nephil - Hybrid ‘2018

4. Credit 00 - Streets ‘2020

5. Klankman - Losing Control ‘2014

6. Roe Deers - Hide and Seek (Juan Maclean and Max Pask Remix) ‘2019

7. Jex - Crash in the Dark ‘2018

8. Djedjotronic - Cockring Robot ‘2018

9. Anna Funk Damage - Voci Nel Buio ‘2019

10. Aborted at line 6 - Mammut ‘1983

11. Morah - One Shade The Less, One Ray The More ‘2018

12. Kohra - Acid Kidz ‘2019

13. Fractions - Welcome To 303 City ‘2018

14. Takeshi Kouzuki - Ore No Atama Ni ‘2014

15. Earth Trax & Newborn Jr. - Truth (Main Street Mix) ‘2019

16. Il Est Vilaine - Edit Service 53 ‘2015

17. Alonzo - My Vibe feat. W.M,N ‘2020

18. Privacy - No Way Back ‘2015

19. Perel - Karlsson (Bloody Mary Cat’s On Acid Remix) ‘2019

20. Cardopusher - Regress To Nowhere ‘2018

21. DMX Krew - Neutral Net Funk ‘2019

22. Syracuse & Epsilove - Scubatomic Love ‘2017

23. Danny Daze - Miami ‘2016

24. DJ YYYY - Polivoks Funk ‘2019

25. Dreadful Activist – Paranoid ‘2020

26. RumDrum - Rum 03 ‘2019

27. Anthony Rother – Medium ‘2014

28. Neu Verboten - CET +666 ‘2019

29. Hellboii - Battle Give It Up 2 The Direct Work ‘2018

30. Omma - Normalno’2019

31. Alek Stark - I Sold My Soul ‘2008

32. Future Dz - Sawed Off ’2018

33. Blastromen - Body Snatchers ’2008

34. Syrte - Robot Heart ’2020

35. No Moon - Pretty Fly For A Lo Fi ‘2017

36. Kuldaboli – Sovetrikin ‘2017

37. Exzakt - No Disco ‘2007

38. Gosub - Fuck Satan ‘2007

39. Amper Clap – Similarities ‘2018

40. Buzz Kill - When The Smoke Clears ‘2019

41. Robodrum - Moja Córka Jest Robotem ‘2019

42. Nochexxx – Charro ‘2011

43. Assembler Code, Jensen Interceptor - Turnin' Headz ‘2019

44. Nicola Kazimir - Let Demons in ‘2019