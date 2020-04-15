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Начало сезона дачных перевозок в Курской области перенесено

До окончания ограничительных мер - до 1 мая

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Запуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Это связано с угрозой распространения коронавируса, поясняют в  региональном комитете транспорта и автомобильных дорог. Там отметили, что уже провели подготовку к сезону дачных перевозок и разработали график для 38 садовых маршрутов.

Перевозками к садово-огородным участкам нередко пользуются пожилые пассажиры, относящиеся к группе риска. Это может быть небезопасно для их здоровья, говорят в комитете.

Курянам советуют минимизировать все передвижения и оставаться дома до отмены режима повышенной готовности.
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