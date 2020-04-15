В Курской области подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом

То есть 31 новый случай

В Курской области стало значительно больше лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом - по последним данным местного оперштаба теперь их 89. То есть подтверждён 31 новый случай.

Из них вылечились в общей сложности уже 5 пациентов, то есть ещё один курянин здоров. 27 человек лечатся в инфекционной больнице (один из них в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких). 55 заразившихся без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Новых смертей нет, их по прежнему две.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением 769 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин более чем с 1300 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 125 человек.