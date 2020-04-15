Молодая курянка задушила больную 3-месячную дочь

У девочки было заболевание головного мозга

26-летняя курянка убила свою 3-месячную дочь. Преступление произошло ранним утром 14 апреля в квартире одной из многоэтажек на проспекте Кулакова. У девочки было заболевание головного мозга и мать, испытывая к дочери из-за этого неприязнь, задушила её одеялом, рассказали в Следственном комитете.





Убийца задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.