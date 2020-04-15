  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Молодая курянка задушила больную 3-месячную дочь

У девочки было заболевание головного мозга 

Читайте также

26-летняя курянка убила свою 3-месячную дочь. Преступление произошло ранним утром 14 апреля в квартире одной из многоэтажек на проспекте Кулакова. У девочки было заболевание головного мозга и мать, испытывая к дочери из-за этого неприязнь, задушила её одеялом, рассказали в Следственном комитете. 

Убийца задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин из-за своей беспечности лишился автомобиля

В Курске порядка 2 миллионов потратят на новые остановочные павильоны

В Курске молодому папаше грозит 5 лет тюрьмы за кражу коляски

С Северного кладбища Курска вывезли 214 кубометров мусора

Курские больницы готовят к приёму заражённых коронавирусом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске