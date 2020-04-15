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В Курске молодому папаше грозит 5 лет тюрьмы за кражу коляски

Найти коляску помогла ориентировка по фотографии 

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В Курске 30-летний отец украл детскую коляску. Хозяйка коляски - молодая мама утром оставила её на лестничной площадке первого этажа своего дома на улице Пучковка. А вечером обнаружила пропажу. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и полицейские расширили  район поисков. Даже создали ориентировку по фотографии коляски. Полицейские одновременно отрабатывали все административные округа Курска.

Нашли похитителя среди жителей проспекта Дериглазова. Выяснилось, что детскую коляску молодой отец украл, чтобы использовать в своей семье. Супруге он сказал, что купил вещь по объявлению в интернете. 

Похищенную коляску у него изъяли. Возбуждено уголовное дело. До суда мужчина останется под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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