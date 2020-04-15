  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин из-за своей беспечности лишился автомобиля

Припарковал машину и оставил ключ в замке зажигания

Читайте также

Житель Курска из-за своей беспечности предоставил возможность рецидивисту из Фатежа угнать свою машину. Хозяин припарковал кроссовер Ниссан у ворот своего дома на Бойцов 9-й Дивизии с ключами в замке зажигания. Больше двух часов машина оставалась без присмотра. В половину шестого вечера, обнаружив, что автомобиль исчез, курянин обратился в полицию. По городу и области ввели операцию «Перехват». В результате кроссовер задержали в Фатеже.

Выяснилось, что угонщик местный житель, ранее судимый  за кражи, грабёж и угон автомобиля. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью поездка обошлась без трагических последствий и ДТП. 

Злоумышленника и похищенный Ниссан доставили в Курск. После проведения необходимых следственных действий машину вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске порядка 2 миллионов потратят на новые остановочные павильоны

В Курске молодому папаше грозит 5 лет тюрьмы за кражу коляски

С Северного кладбища Курска вывезли 214 кубометров мусора

Курские больницы готовят к приёму заражённых коронавирусом

Молодая курянка задушила больную 3-месячную дочь

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске