Курянин из-за своей беспечности лишился автомобиля

Припарковал машину и оставил ключ в замке зажигания

Житель Курска из-за своей беспечности предоставил возможность рецидивисту из Фатежа угнать свою машину. Хозяин припарковал кроссовер Ниссан у ворот своего дома на Бойцов 9-й Дивизии с ключами в замке зажигания. Больше двух часов машина оставалась без присмотра. В половину шестого вечера, обнаружив, что автомобиль исчез, курянин обратился в полицию. По городу и области ввели операцию «Перехват». В результате кроссовер задержали в Фатеже.





Выяснилось, что угонщик местный житель, ранее судимый за кражи, грабёж и угон автомобиля. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью поездка обошлась без трагических последствий и ДТП.





Злоумышленника и похищенный Ниссан доставили в Курск. После проведения необходимых следственных действий машину вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело, угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.