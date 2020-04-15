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Военные продезинфицируют пять курских больниц

Также они обрабатывают и машины скорой помощи, осуществляющие доставку больных

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Специалисты бригады радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют городские клинические больницы и прилегающие к ним территории, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Всего в целях военные проведут обеззараживание пяти больниц. Также они обрабатывают и машины скорой помощи, осуществляющие доставку больных. Для этих целей военнослужащие оснащены средствами индивидуальной защиты, специальными машинами АРС-14КМ и войсковыми комплектами ДКВ-1К.

Всего в 26 регионах дислокации войск округа подразделения РХБЗ  уже обработали 11 тысяч объектов гражданской и военной инфраструктуры и дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. м.
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