Курским перевозчикам возместят затраты по дезинфекции

На одну машину, вышедшую в рейс, предусмотрено порядка 500 рублей в сутки

В Курской области перевозчикам предоставят субсидии на возмещение затрат по дезинфекции транспорта и обеспечению средствами защиты водителей и кондукторов.





Транспортные организации и индивидуальные предприниматели смогут возместить суммы, потраченные на приобретение средств личной гигиены сотрудников - медицинских масок, антисептиков, дезинфицирующих салфеток, моющих средств для проведения санитарной обработки общественного транспорта. Они также получат деньги для оплаты работы специализированных организаций, которые проводили дезинфекцию их автотранспорта, пояснили в региональной администрации.





На одну машину, вышедшую в рейс, предусмотрено 300 рублей в сутки и не больше 200 рублей – на приобретение моющих средств. Для получения выплаты перевозчик должен предоставить договор, заключенный с организацией, которая проводит санитарную обработку. Субсидии предоставляет областной комитет транспорта и автомобильных дорог.