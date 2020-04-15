  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. В Железногорске круглосуточное дежурство на КПП сняли, в Курчатове - оставили

Теперь силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города горняков

Читайте также

Как сообщили сегодня в администрации Курской области, круглосуточный контроль на контрольно-пропускных пунктах за въездом и выездом в Железногорск отменён. Таково распоряжение губернатора. Ранее он был установлен для предотвращения распространения коронавирусом. Теперь силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города горняков. Сотрудникам городских предприятий, проживающим за пределами Железногорска, выданы маршрутные листы. 

Теперь территориальные подразделения УМВД нацелены на системную работу по контролю за соблюдением ограничительных мер, введенных губернатором Курской области в рамках режима повышенной готовности, пояснили в Доме Советов.

В Курчатове же по согласованию с «Росатомом» круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах сохраняется до 30 апреля.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян освободили от штрафов за просроченные паспорта до середины лета

В Курской области накажут тех, кто обнародует информацию о местонахождении заболевших

В Курской области зарегистрирован ещё 31 случай заражения коронавирусом

Футболисты курского «Авангарда» пошли на понижение зарплат

В Курской области запретили посещать храмы и кладбища на Пасху

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске