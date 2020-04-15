Курская область. В Железногорске круглосуточное дежурство на КПП сняли, в Курчатове - оставили

Теперь силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города горняков

Как сообщили сегодня в администрации Курской области, круглосуточный контроль на контрольно-пропускных пунктах за въездом и выездом в Железногорск отменён. Таково распоряжение губернатора. Ранее он был установлен для предотвращения распространения коронавирусом. Теперь силы спецслужб перенаправлены на патрулирование города горняков. Сотрудникам городских предприятий, проживающим за пределами Железногорска, выданы маршрутные листы.





Теперь территориальные подразделения УМВД нацелены на системную работу по контролю за соблюдением ограничительных мер, введенных губернатором Курской области в рамках режима повышенной готовности, пояснили в Доме Советов.





В Курчатове же по согласованию с «Росатомом» круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах сохраняется до 30 апреля.